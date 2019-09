Prietenul monstrului din Caracal face marturisiri uimitoare: "A luat vina asupra lui, sa protejeze pe cineva apropiat. Altundeva trebuie cautat"

Prietenul lui Gheorghe Dinca 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Paul Mieila, unul dintre cei mai apropiati prieteni ai monstrului de la Caracal, Gheorghe Dinca, a facut dezvaluiri uluitoare in legatura cu crimele acestuia. „Il cunosc, sau de fapt credeam ca-l cunosc foarte bine. Avem multe amintiri impreuna, mai ales din tinerete. Eram nedespartiti. El a fost cel care, pe vremuri, m-a si ajutat sa ma si angajez. Era un om bun si saritor. Nu imi amintesc sa fie obsedat de femei. El s-a casatorit din dragoste. Isi iubea mult sotia. Cand s-a apucat sa faca acea constructie din fata, casa groazei cum i se spune acum, a vrut s-o faca exact cum sunt casele in Valcea, cu design mai ciudat. Zicea ca o face asa pentru sotia lui. De aia arata asa, dar sa ...