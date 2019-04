Prima carte pornografica din Marea Britanie a fost descoperita. Foto in articol

Aceasta este povestea unei copile orfane care a plecat la Londra pentru a deveni prostituată... "Memoirs of the Life of Miss Fanny Hill, The Career of A Woman of Pleasure", "Memoriile domnișoarei Fanny Hill, sau cariera unei femei a plăcerilor trupești", n.r., este, se pare, prima carte pentru adulți din Marea Britanie. A făcut vâlvă, la vremea sa, dar promite să nască destul de multe controverse și în zilele noastre.