Prima confruntare televizata dintre Donald Trump si Joe Biden, marcata de insulte. Biden l-a numit pe adversarul sau "clovn". "Nu e nimic inteligent la tine, Joe", a replicat Trump

Donald Trump si Joe Biden s-au intalnit in aceasta noapte - dupa luni de invective - pentru prima oara fata in fata, cu 35 de zile inaintea unor alegeri americane prezidentiale foarte tensionate, dezbaterea fiind una marcata de intreruperi si insulte. Biden l-a numit clovn si "cel mai rau presedinte pe care l-a avut America" pe adversarul sau, in timp ce Trump a exclamat: "Nu e nimic inteligent la tine, Joe!".