Prima decizie in CEX PSD. Ce s-a decis dupa crimele de la Caracal

Liderii PSD au decis luni sa amane Congresul PSD pentru prezidentiabil in urma crimelor din Caracal, la solicitarea Vioricai Dancila. Congresul PSD fixat initial sa aiba loc pe 3 august va avea loc pe 24 august, au decis social-democratii in CEX. Congresul este destinat acordarii unui vot pentru Viorica Dancila sa candideze la alegerile prezidentiale. Viorica Dancila le-a transmis in weekend o scrisoare liderilor filialelor PSD pentru a le propune sa amane Congresul din 3 august, in contextul crimei de la Caracal. „Imi doresc sa folosesc aceasta perioada doar pentru a gasi solutii ca astfel de nenorociri sa nu se repete", se arata in scrisoare. Viorica Dancila, despre demisia sefului STS: ...