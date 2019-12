Prima declaratie a Andreei Mantea dupa ce s-a scris ca e gravida a doua oara: "Daca vreti sa vorbim despre burtica mea..."

Andreea Mantea a facut declaratii in exclusivitate pentru WOWbiz.ro dupa ce a aflat ca in presa s-a scris ca ar fi insarcinata a doua oara.

Vedeta Kanal D, prezentatoare a emisiunii Puterea Dragostei, a explicat ce e cu burtica pe care jurnalistii au pus-o pe seama unei sarcini.

Prima declaratie a Andreei Mantea despre sarcina

"Nu sunt gravida si nici nu planuiesc in viitorul apropiat! David face cat 3 copii! Ma impart cu succes intre cresterea lui si job, dar imi este foarte greu! Fiul meu are extrem de multa energie si are nevoie de toata atentia mea! Mi-am facut programul in asa fel incat, atunci cand eu sunt la filmari, el este la gradinita", a spus Andreea Mantea pentru WOWbiz.ro.

"Iar daca vreti sa vorbim despre burtica mea, atunci sa afle curiosii faptul ca eu in fiecare primavara tin anumite cure de detoxifiere care... mai si baloneaza", ne-a declarat Andreea Mantea, in exclusivitate, direct de pe platourile de filmate ale emisiunii-fenomen Puterea Dragostei, difuzata de Kanal D.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.