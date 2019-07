Prima declaratie a Lizetei Haralambie, nasa de cununie a sotilor Pastrama

Lizeta Haralambie, nasa de cununie a lui Brigitte Sfat si a lui Florin Pastrama, a facut primele declaratii in ziua nuntii celor doi.

Lizeta Haralambie a avut o aparitie extrem de eleganta la nunta lui Brigitte Sfat si a lui Florin Pastrama. Aceasta a purtat o rochie lunga, de culoare mov, cu mult sclipici. Nasa a fost cea care a ajutat-o pe Brigitte Sfat sa imbrace rochia de mireasa.

„Foarte frumoasa. Este superba. Ne-au trebuit 30 de minute sa o imbracam. Acuma ramane sa o dezbrace sotul. Este emotionata. Are o rochie superba, cu o trena de 20-30 de metri. Este ca o printesa. Si coroana este foarte frumoasa”, a declarat avocata Lizeta Haralambie, noteaza spynews.ro.

Lizeta Haralambie a oferit si detalii despre nunta, luna de miere a mirilor si eventualitatea ca finii ei sa devina parinti.

„Este o nunta romaneasca, ca la carte… Am venit cu ceva nou (n.r. cadou). Noi am dat ceva nou. Merg doar ei in luna de miere. Nu stiu inca, cred ca pe Coasta de Azur. N-am intrebat cand se apuca de copil. Poate l-au conceput deja. Nu stiu (n.r. daca va fi si nasa de botez). Cred ca da”, a mai spus ea.

Pe 27 mai, Brigitte si Florin Pastrama au avut cununia civila, la primaria din Voluntari. Nunta lui Brigitte Sfat si a lui Florin Pastrama are loc duminica, 7 iulie 2019, la un salon de lux din Capitala. Florin Pastrama este cel de-al patrulea sot al vedetei.

