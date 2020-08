Prima dovada clara ca anticorpii COVID-19 protejeaza corpul de o noua imbolnavire (Studiu american)

Un focar masiv de COVID-19 la bordul unui pescador american i-a evitat pe membrii echipajului care aveau deja anticorpi împotriva noului coronavirus, oferind ceea ce oamenii de știință spun că este prima dovadă directă a faptului că aceste anticorpi protejează oamenii împotriva reinfectării, scrie prestigioasa revistă științifică Nature, în ediția de luni. După o infecție […] The post Prima dovadă clară că anticorpii COVID-19 protejează corpul de o nouă îmbolnăvire (Studiu american) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.