Prima editie a Festivalului Teatrelor Independente (FIT), 9 – 12 mai 2019

Cu peste 120 de participanti din Bucuresti, Bacau, Oradea, Sibiu, Constanta, Turda si Iasi, FIT 2019 promite sa aduca bucurie spectatorilor, prin punerea in scena a 13 spectacole de comedie, unul mai antrenat si mai incitant decat altul. Pe langa aceste acte cultural-artistice, organizatorii au pregatite si surprize pentru cei care vor dori sa participe la festival, astfel incat ii indemnam pe toti sa fie atenti la pagina de facebook a festivalului www.facebook.com/FITAteneu/ si la site-ul institutiei noastre www.ateneuiasi.ro. Spectacolele vor fi sustinute in urmatoarele zone din Iasi: Pietonalul Stefan cel Mare si Sfant, Piata Unirii in Pavilionul Ateneului National din Iasi, Sala Mare ...