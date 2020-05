Prima etapa dupa reluarea Bundeliga - Bayer Leverkusen face instrucție cu Werder Bremen

Formaţia Bayer Leverkusen a învins, luni seară, în deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Werder Bremen, într-un meci din etapa a XXVI-a a campionatului Germaniei, prima de după o pauză de două luni cauzată de pandemia de coronavirus.

Învingătorii au marcat prin Havertz ’28, ’33, Weiser ’61 şi Demirbay ’78. Pentru gazde a înscris Gebre Selassie, în minutul 30.

