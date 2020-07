Prima fotografie cu un nou sistem solar asemnator cu al nostru

Această imagine, surprinsă de instrumentul SPHERE de pe uriașul telescop ESO, arată steaua TYC 8998-760-1 însoțită de două exoplanete uriașe. Este pentru prima dată când astronomii au observat direct mai multe planete orbitând pe o stea similară Soarelui, scrie techexplorist.com. Imaginea a fost surprinsă prin blocarea luminii de la o stea tânără, asemănătoare Soarelui (în […] The post Prima fotografie cu un nou sistem solar asemnător cu al nostru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.