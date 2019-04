Prima fotografie facuta vreodata unei GAURI NEGRE - FOTO

gaura neagra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oamenii de stiinta au anuntat ca astazi a avut loc un moment istoric pentru omenire. Este vorba despre prima fotografie facuta vreodata unei gauri negre, informeaza NY Times. Fotografia a fost data publicitatii in cadrul unor conferinte de presa in mai multe orase de pe mapamond. Evenimentul a avut loc la ora 16:00, ora Romaniei. Teorie surprinzatoare a fizicienilor: gaurile negre ar putea fi portaluri pentru calatoria in hiperspatiu Oamenii de stiinta au analizat doua tinte. Este vorba despre Sagittarius A (aflat in centrul galaxiei noastre Calea Lactee), la 26.000 ani lumina de pamant si centrul galaxiei M87. Aici s-ar afla gauri negre supermasive. Cercetatorii vor explica cum au reusit sa o ...