Prima imagine cu Lavinia Pirva si Stefan Banica, dupa ce au devenit parinti

Lavinia Pirva si Stefan Banica au devenit parinti in urma cu cateva zile. Acum, cei doi au facut prima poza impreuna dupa ce baietelul lor a venit pe lume. Iata ce mesaj au transmis si cat de fericiti sunt. In urma cu o saptamana, cei doi au primit cea mai mare bucurie. Au devenit parintii unui baietel perfect sanatos. Iata ca acum au facut o poza impreuna, pe care au aratat-o si fanilor. Sunt fericiti, sunt linistiti, bucurosi de comoara cea mare din viata lor: micutul Alexandru. „Parinti fericiti", a scris Lavinia Pirva in dreptul imaginii postate in mediul online. Lavinia Parva a nascut pe 16 mai un baietel perfect sanatos. Cel mai mic membru al familiei ...