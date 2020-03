Prima linie de consiliere psihologica COVID-19, gratuita pentru cadre didactice, parinti si elevi

consiliere psihologică personalizată online/telefonic tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru a le fi mai ușor să gestioneze, în această perioadă, rolul pe care îl au în comunitățile din care fac parte;

îndrumarea personalului didactic, pentru a putea comunica cu familiile și astfel să direcționeze către centrul nostru cazurile speciale sau situațiile de risc în care se află părinții sau elevii;

consiliere psihologică personalizată online/telefonic pentru părinți și elevi;

în funcție de solicitări, familiile vor primi, prin colaborarea noastră cu instituțiile și ong-urile abilitate, asistență socială, medicală, juridică.

“Sunt psiholog, psihoterapeut si mama a patru copii. Știu cât de important este un cadru didactic în viața copiilor mei, mai ales acum, când întreaga omenire luptă cu noul coronavirus. Noi credem că un profesor nu e doar un profesor, el e un vector al educației, dar și un mesager al comunității. Tocmai de aceea am lansat proiectul AMBASADOR pentru COMUNITATE. Educatorii, învățătorii și diriginții sunt o punte importantă de legătură cu familiile în această perioadă.



Prin urmare vor avea nevoie de sprijin, iar noi asta vrem, să îi sprijinim în rolul pe care îl au. În al doilea rând, prin intermediul acestor mesageri de bună credință, familiile pot fi îndrumate să apeleze la ajutorul nostru, astfel încât să le oferim consultanță psihologică, asistență socială și juridică celor care sunt în situație de risc”, a declarat inițiatorul proiectului și președintele Asociației Proacta EDU, Psiholog Nicoleta Larisa Albert.

„Este o perioadă grea, cu multe încercări și, acum, mai mult ca oricând trebuie să fim uniți și să acționăm pe toate planurile. Izolarea socială și suspendarea cursurilor pot constitui factori de stres.



De aceea, am inițiat acest demers împreună cu Asociația Proacta EDU. Prin intermediul proiectului < >, ne-am propus să ajungem la elevii, părinții și la colegii mei, cadre didactice, afectate de suspendarea cursurilor.



Este esențial să comunicăm în această perioadă, să ne exprimăm temerile și sa încercăm să găsim răspunsuri care să ne ajute. Sănătatea mentală a copiilor noștri primează, iar pentru rezultate școlare bune este esențial să dezvoltăm mai întâi un comportament responsabil, curajos și echilibrat”, a declarat Monica Anisie, ministrul educației și cercetării.



Ne punem masca, dar nu întoarcem spatele comunității! Putem fi alături de oameni chiar și de la distanță.



Vă rugăm să ne sprijiniți în promovarea acestor informații, astfel încât tot mai mulți angajați din educație, părinți și elevi să cunoască serviciile noastre.



Vă mulțumim, a transmis un comunicat de presă din partea Asociației Proacta EDU.

