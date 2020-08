Prima mare surpriza la alegerile locale

Era elementar ca PNL sa construiasca o alianta electorala - fie si intr-o versiune "part time" - cu USR pentru alegerile locale. In imediat, pe legea electorala valabila acum pentru locale, daca doi dintre primii trei competitori se aliaza, sansele de reusita sa maximizeaza. In perspectiva, intr-una nu foarte indepartata, viitorul Parlament (efect al viitoarelor alegeri generale) ar putea da, in prima instanta cel putin, un guvern dominat de PNL si USR - ceea ce inseamna ca rodajul localelor ...