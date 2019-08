Prima marturisire a criminalului din Caracal despre rapirea si uciderea Alexandrei

Gheorghe Dinca a marturisit ce i a facut Alexandrei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Bogdan, primul avocat al lui Gheorghe Dinca, a povestit ce le-a spus suspectul anchetatorilor cu referire la Alexandra Macesanu. Acesta a sustinut ca nu a violat-o si ca au dormit in acelasi pat in noaptea respectiva, potrivit Mediafax. De asemenea, Dinca ar fi incercat sa o resusciteze pe Alexandra dupa ce a lovit-o mortal. "A declarat ca in timp ce circula cu masina personala, i-a facut semn sa opreasca, Alexandra i-a facut semn sa o ia cu masina de la Dobrosloveni la Caracal si a efectuat acest transport, a avut niste discutii in masina in care inculpatul a incercat sa se apropie de Alexandra, a tras niste apropo-uri, a avut discutii referitoare la ...