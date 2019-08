Prima miercuri din luna! La Iasi se vor auzi sirenele! Iata semnificatia lor

s604x0 sirene google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) continua, miercuri, 7 august, desfasurarea lunara a exercitiilor pentru testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila. In intervalul orar 10.00 – 11.00, vor fi actionate sirenele de alarmarepublica existente la nivelul unitatilor administrativ teritoriale. Actiunea denumita generic ”Miercurea sirenelor” se desfasoara, incepand din luna august 2017, in prima zi de miercuri a fiecarei luni. Potrivit organizatorilor, intre orele 10.00 si 11.00 in toate judetele tarii vor avea loc exercitii pentru verifica ...