Prima ninsoare din acest sezon si-a facut aparitia - VIDEO

Prima ninsoare din acest sezon a avut loc in Muntii Giumalau, in partea de vest a masivului Rarau-Giumalau. La doar cativa kilometri de Vatra Dornei, iarna s-a instalat deja. Temperatura a scazut atat de mult, incat primii fulgi nu au mai asteptat anotimpul rece, preferand sa se asterne inca din septembrie. Pe imaginile filmate de administratorii paginii de Cabana Giumalau, pe un fundal de basm, se poate observa prima ninsoare, insotita de un vant naprasnic. Ninsoare in plina vara, in Romania. Unde s-a petrecut fenomenul rar - VIDEO Alerta in Busteni. Interventie de urgenta a salvamontistilor dupa ce mai multi turisti straini au ramas blocati de ninsoare pe munte