Prima operație pe un pacient COVID-19, la Constanța: o fetița de 7 ani cu apendicita

O fetiță de 7 ani operată de apendicită acută a fost primul pacient infectat cu COVID-19 supus unei intervenții chirurgicale la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. „O lecţie de dăruire, curaj şi profesionalism vine de la echipa de medici din Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa care a efectuat prima intervenţie chirurgicală asupra unui […] The post Prima operație pe un pacient COVID-19, la Constanța: o fetiță de 7 ani cu apendicită appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.