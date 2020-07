Prima reacție a lui Victor Ponta, dupa arestarea procurorului Portocala: A fost protejat! Comportament de crima organizata

Fostul procuror Mircea Negulescu a fost reţinut de procurorii Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ). Potrivit surselor precizate, este vorba despre dosarul „Tony Blair”, în care a fost vizat fostul premier Victor Ponta.

Într-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Victor Ponta arată că Mircea Negulescu a fost protejat până acum, în ciuda evidentelor abuzuri pe care le-a comis.

”Abuzurile grave nu au fost niciodata pedepsite in Romania, dar poate acum se schimba situatia.

Domnul Negulescu a fabricat probe, a santajat persoane cercetate in alte dosare si i-a obligat sa depuna marturii false. A folosit ilegal statutul de martor cu identitate protejata pentru cei santajati de el, a influentat direct decizii strict politice si persoane publice din judetul Prahova, a avut un comportament si actiuni de crima organizata folosind statutul de procuror si puterile legale specifice functiei. In SUA sau in orice tara europeana democratica era de mult in penitenciar, in Romania pana azi a fost protejat”, a spus Victor Ponta, pentru STIRIPESURSE.RO.