Prima reacție de la varful Guvernului dupa redeschiderea dosarului 10 august: Nu trebuie sa aiba aceeași soarta ca dosarele Mineriadei și Revoluției

Vicepremierul Raluca Turcan a transmis marți, după redeschiderea urmăririi penale în cazul foştilor şefi din Jandarmerie în dosarul protestelor din 10 august 2019, că decizia DIICOT este una corectă și că soluția inițială, de clasare, nemulțumise mulți români.

„Știu că decizia inițială a procurorului DIICOT care a instrumentat dosarul 10 august, de clasare a unora dintre acuzațiile împotriva șefilor Jandarmeriei a nemulțumit foarte mulți români. Pe bună dreptate - spun acest lucru la nivel uman, nu ca om politic!

Ce demonstrează decizia de azi? Foarte simplu: să lași instituțiile din justiție să se autoregleze reprezintă soluția corectă. Anunțul de astăzi al DIICOT în cazul 10 august este unul just!

Adevărul trebuie să iasă la iveală, iar vinovații trebuie pedepsiți! Dosarul 10 august nu trebuie să aibă aceeași soartă ca cel al Mineriadei sau Revoluției. Acesta este motivul pentru care guvernul PNL a dispus luarea măsurilor pentru care am declasificat raportul privind evenimentele de atunci, în condițiile în care Liviu Dragnea-Carmen Dan au încercat mușamalizarea!

Avem încredere în instituții, avem încredere în justiție!”, a scris Turcan pe pagina sa de Facebook.

DIICOT a anunțat, marți, redeschiderea dosarului „10 August”, astfel că foștii șefi ai Jandarmeriei vor fi din nou urmăriți penal. Șefa DIICOT, Giorgiana Hosu, infirmă, astfel, în parte, ordonanța de clasare a cazului.

Procurorul șef al DIICOT, Giorgiana Hosu, a dispus, marți, admiterea plângerilor formulate de către petenți împotriva ordonanței din data de 26 iunie emisă în dosarul „10 August” și infirmă, în parte, ordonanța.

„ Infirmarea în parte a Ordonanței din data de 26.06.2020 emisă în dosarul numărul 2122/D/P/2019 cu privire la dispozițiile de clasare a cauzei sub aspectul săvârșirii de către suspecții maior Cazan Laurențiu Valentin, comisar şef de poliţie Chirică Mihai Dan, colonel Cucoș Gheorghe Sebastian și colonel Sindile Ionuț-Cătălin a infracțiunilor de abuz în serviciu (...), participaţie improprie la purtare abuzivă (...), participaţie improprie la fals intelectual (...), participaţie improprie la uz de fals (...), complicitate la abuz în serviciu (...) și complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă”, potrivit DIICOT.

De asemenea, infirmarea ordonanței s-a dispus și cu privire la dispozițiile de clasare a cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participaţie improprie la fals intelectual și participaţie improprie la uz de fals, respectiv cu privire la clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de complicitate la abuz în serviciu, respectiv complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă, cât și cu privire la dispozițiile de clasare a cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de favorizarea făptuitorului, fals intelectual și uz de fals.

Prin ordonanța șefei DIICOT s-a dispus, marți, redeschiderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii de către maiorul Laurențiu Valentin Cazan, comisarul şef de poliţie Mihai Dan Chirică, colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș și colonelul Ionu-Cătălin Sindile a infracțiunilor de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals, complicitate la abuz în serviciu și complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă.

Aceștia sunt urmăriți penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participaţie improprie la fals intelectual și participaţie improprie la uz de fals, respectiv sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de complicitate la abuz în serviciu, respectiv complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă, cât și sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de favorizarea făptuitorului, și uz de fals.

Se menține soluția de clasare dispusă în cauză cu privire la celelalte fapte, anunță DIICOT.

Ordonanța a fost înaintată Judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel București în vederea confirmării, urmând ca după rămânerea definitivă, dosarul să fie declinat către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare.

DIICOT a clasat, inițial, părți din dosarul „10 august”, între care și aceea cu acuzaţiile faţă de şefii din Jandarmerie, care au fost cercetaţi pentru abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual participaţie improprie la uz de fals, complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă.