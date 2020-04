Prima reacție din PNL la anunțul lui Marcel Ciolacu privind moțiunea de cenzura: 'PSD este gata sa arunce in aer stabilitatea Romaniei'

Florin Roman, liderul deputatilor PNL susține că „țara arde și PSD depune moțiune de cenzura”. Reacția liberalului vine în contextul în care președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că social-democrații vor depune o moțiune de cenzură în Parlament împotriva Guvernului Orban după ce pericolul epidemiei de coronavirus nu va mai amenința România.

„Am luat act cu stupefacție de declarația liderului PSD, Marcel Ciolacu, care anunța depunerea unei motiuni de cenzura împotriva guvernului, in plină pandemie de coronavirus. Deși specialiștii susțin ca încă România nu a atins vârful maxim al pandemiei, PSD este gata sa arunce in aer stabilitatea României, doar pentru a-și satisface interesele electorale și de partid. Este cinic sa vrei sa dai jos un guvern implicat total in lupta cu epidemia de coronsvirus. Anunțul liderilor PSD este ilogic, cu doar câteva ore înainte, același lider al PSD, Marcel Ciolacu, propunea un moratoriu privind o mai buna colaborare între guvern și parlament. Reacția nervoasa a PSD ne arată ca atacarea la CCR a legilor populiste propuse de trioul toxic Ciolacu-Ponta-Tariceanu, lovește in grupurile de interese care au stat in spatele amendării acestor proiecte de lege”, se arată într-un comunicat de presă al liderului deputaților PNL.

Florin Roman le-a solicitat social-democraților să dea dovadă de responsabilitate față de țară, mai ales că România se confruntă în această perioadă cu o criză medicală.

„Solicitam liderilor PSD sa dea dovada de responsabilitate fata de țara, mai ales ca sunt responsabili pentru lipsa spitalelor regionale și de părăsirea guvernării cu stocuri zero la medicamente și materiale sanitare. Sper ca romanii vor sancționa ferm iresponsabilitatea unui partid populist, care este dispus sa dea încă o data foc României pentru a-și satisface doar interesele se partid. O criza politica generată de PSD, după o criza sanitara și alta, probabil economică este un act profund iresponsabil”, a conchis Roman.

PSD ameninţă că va depune o moțiune de cenzură pentru a da jos Guvernul Orban dacă va continua cu „abordarea pompieristică”, a declarat președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, la „Marius Tucă Show”.

Marcel Ciolacu a declarat că nu va fi depusă moțiune de cenzruă cât timp România se confruntă cu pandemia.

„Cât timp pandemia este încă un pericol pentru români nu vom depune moţiune”, a spus Ciolacu.