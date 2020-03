Prima reactie a Biancai Dragusanu dupa ce s-a aflat ca s-a impacat cu Victor Slav: „Dragul meu…”

Bianca Dragusanu si Alex Bodi si-au spus adio, iar admiratorii sexy-blondinei sunt de parere ca vedeta porneste pe un nou drum sentimental. Iar cel care se afla in pole-position este chiar… Victor Slav, fostul sot al Biancai.

Bianca Dragusanu a spus, de foarte multe ori, ca Victor Slav a fost si ramane un om special, insistand si asupra ideii ca nu a lovit-o nici macar cu o floare. Multi sunt de parere ca Bianca si Victor Slav s-au impacat, iar blondina a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie si un mesaj… interpretabil.

”Darling, there is no upgrade after me ???????? #????”, a scris Bianca Dragusanu in dreptul fotografiei, mesajul –”Dragul meu, nu exista ceva mai bun dupa mine” – fiind unul extrem de sugestiv si destinat, au presupus fanii, chiar lui Alex Bodi.

”Trebuie sa aratam impecabil”

Bianca Dragusanu se arata fericita si optimista pe retelele de socializare. Blondina le-a marturisit fanilor pe Instagram ca vrea sa se axeze mai mult pe intretinerea fizicului sau, sa manance sanatos, sa mearga la sala si sa se gandeasca mai mult la zilele de vara care urmeaza sa vina.

”Tineti cont ca totul este trecator… si ca, da, urmeaza sa vina vara si trebuie sa aratam impecabil. Asa ca mai usor cu toate prostiile ca putem sa mancam sanatos chiar daca stam acasa, chiar daca nu gatesti.”, a spus Bianca Dragusanu pe contul sau de Instagram.

