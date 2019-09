Prima reactie a fiicei lui Adi Minune, dupa ce a participat la Vocea Romaniei. Ce a insemnat pentru ea aparitia la PRO TV

Adriana Simionescu, fiica cea mica a lui Adrian Minune, a avut prima reactie dupa participarea la Vocea Romaniei. Tanara a postat pe Instagram un mesaj pentru fanii sai, postare care a strans multe aprecieri.

Adriana Simionescu, fiica cea mica a lui Adi Minune, a participat vineri, 20 septembrie, la Vocea Romaniei. A reusit sa obtina aplauzele publicului, dar si sa intoarca un scaun. Horia Brenciu e cel care a dorit-o in echipa sa.

Juratul de la Vocea Romaniei a aflat ulterior cine e tanara si a felicitat-o pentru prestatie. El si-a atras, insa, critici din partea fanilor de pe internet.

Prima reactie a Adrianei Simionescu, dupa Vocea Romaniei

La emisiunea Vocea Romaniei de vineri, 20 septembrie, a participat si fiica cea mica a lui Adi Minune, Adriana Simionescu. Ea a interpretat piesa ”My Kind of Love – Emeli Sande” si a reusit sa obtina aplauzele publicului si sa intoarca un scaun: pe cel al lui Horia Brenciu.

Juratul a fost criticat pentru ca a ales sa se intoarca – internautii au considerat ca prestatia a fost slaba.

„Care voce ma Horia? Fata o fi cantand pentru nunti, botezuri si inmormantari insa doar din descrierea videoclipului mi-am putut da seama ca are nevoie de mai mult antrenament pentru notele inalte. Nu sunt nici instructor de canto, nici muzician insa in umila mea ureche muzicala, prin care mai urla din cand in cand un Soilwork, Metallica si Silbermond, a sunat ca si cum fata era stransa de gat de-o mana a divinitatii, incercand sa-i suprime vointa de lirism vocal nesaturat“, a fost unul dintre mesaje.

Horia Brenciu nu s-a aratat, insa, iritat de aceste comentarii. El si-a indemnat fanii sa astepte etapa confruntarilor, acolo unde crede ca Adriana va performa mult mai bine. Fiica lui Adi Minune a avut si ea o reactie pe Instagram,

Ea a scris: „Living the moment• #vocearomaniei #blessed #godsplan” – aratand ca nu o intereseaza comentariile negative si ca prefera sa traiasca momentul.

