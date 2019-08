Prima reactie a lui Valentin Ceausescu dupa aparitia informatiei ca ar fi murit

Site-ul portal-news.info a publicat informatia incredibila, care a strans sute de share-uri si de mesaje de condoleante intr-un timp record. Titlul articolului este "A murit in saracie - Ultimul fiu al lui Ceausescu a decedat astazi. Valentin avea 71 de ani...", iar textul era urmatorul: "Veste tragica pentru Romania, ultimul fiu a lui Nicolae Ceausescu a decedat astazi in spital din cauza unei boli la inima de care era bolnav ultimii 5 ani. Valentin Ceausescu avea 71 ani si era ultimul urmas drept in viata a lui Ceausescu, chiar asa acesta a petrecut o viata simpla de om si a murit sarac ca un simplu om.

Valentin Ceausescu a fost cel mai mare dintre cei trei copiii ai familiei Ceausescu. El s-a nascut pe 17 februarie 1948 si a urmat cursurile Scolii Petru Groza, unde a terminat studiile liceale in anul 1965. In urmatorii doi ani a fost student al Facultatii de Fizica din Bucuresti, dupa care a urmat si a absolvit cursurile prestigiosului Imperial College din Londra.

In 1970 s-a reintors in tara, angajandu-se la Institutul de Fizica Atomica, unde a lucrat pana la pensionare. Tot in 1970, pe 3 iulie, el s-a casatorit cu Iordana Borila, fiica lui Petre Borila si a comunistei de origine evreiasca Ecaterina Abraham, cu care are un fiu, Daniel Valentin, nascut in 1981. Valentin si Iordana au divortat in 1988. In 1995, Valentin Ceausescu s-a recasatorit. Din aceasta a doua casatorie, fizicianul are o fata, Alexandra, nascuta in 1996.

Nicolae si Elena Ceausescu au mai avut doi copii. Zoia Ceausescu (1949-2006) si Nicu Ceausescu (1951-1996)", nota site-ul respective.

Valentin Ceausescu (71 de ani) a comentat stirea, pentru stirilekanald. "Da, am auzit si eu zvonul asta, m-au mai sunat astazi prieteni pe tema asta. Ce sa comentez, pentru un mort eu zic ca ma simt foarte bine! Nu stiu ce apare in mediul online, nu ma preocupa asta, nu citesc niciodata asa ceva", a precizat Valentin Ceausescu.

