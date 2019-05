Prima reactie a noului europarlamentar de Iasi, Tudor Ciuhodaru - VIDEO

Marcel Popa Tudor Ciuhodaru PSD google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, noul europarlamentar de Iasi, Tudor Ciuhodaru, a oferit o prima reactie dupa ce au fost date publicitatii primele rezultate exit-poll ale alegerilor europarlamentare. "Multi din Iasi, pacienti sau colegi de-ai mei spun ca puteam face lucruri bune impreuna. Pentru mine este cel mai important ca oamenii sa fie pusi pe primul loc, dincolo de culorile politice. Eu vin din medicina de urgenta, pe care o practic si in aceste momente. In aceasta perioada este cel mai important sa gasim solutiile sanatoase pentru noi toti. A fost o etapa, au fost alesi europarlamentarii, s-a vorbit putin despre ceea ce ar trebui sa faca ei la Bruxelles, dar eu va spun in seara aceasta ce ...