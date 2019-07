Prima reactie a Simonei Halep dupa ce au aparut imagini cu ea si noul iubit celebru

Simona Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep se afla la inceput de relatie cu Toni Iuruc, un milionar de origine aromana. La doar 30 de minute distanta de la publicarea materialului, sportiva noastra a postat pe contul personal de Instagram o imagine, in care apare cu trofeul castigat la Wimbledon. Nu a pomenit absolut nimic despre Toni Iuruc, preferand sa scrie un mesaj scurt: “Multumesc Romania!”. Codin Maticiuc, Lidia Buble si Mihaela Radulescu au raspuns imediat si au ridicat-o, pe merit, in slavi pe Simona Halep. Simona Halep, ceruta de sotie pe aeroport Simona Halep a sosit, luni, in Romania cu trofeul de la Wimbledon. Imbracata lejer, intr-un costum sport alb, ea a fost asteptata pe Aeroportul Otopeni de foarte multi ...