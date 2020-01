Prima reactie a Vladutei Lupau, dupa ce Armin Nicoara a vorbit despre partidele filmate dintre ei

Declaratiile saxofonistului Armin Nicoara despre partidele de amor filmate cu Vladuta Lupau nu au ramas fara ecou! Indragita cantareata a reactionat pe o retea de socializare, iar gestul ei a fost aplaudat atat de apropiati, cat si de fanii sai.

Vladuta Lupau, reactie surprinzatoare dupa declaratiile lui Armin Nicoara despre posibilele sex tape

Vladuta Lupau a avut o reactie cu care i-a surprins pe multi dintre cei care urmaresc scandalul intim pe care il are cu Armin Nicoara. La cateva ore dupa ce au aparut marturisirile incendiare ale artistului despre posibilele partide de amor filmate dintre ei, vedeta a urcat pe Instagram Stories o mica inregistrare care i-a emotionat pe toti. Si asta pentru ca, in imagini, cantareata apare in timp ce tine un bebelus in brate, care doarme – cunoscuta bruneta este topita dupa micut, dupa cum puteti vedea in pozele din galeria foto articolului.

Gestul de indiferenta in fata celor mai recente declaratii ale lui Armin Nicoara a fost aplaudat de multi dintre cei care o admira pe Vladuta Lupau. Cantareata a intrat in industria muzicala inca de la varsta de la 4 ani, iar anii de munca o recompenseaza acum pentru toate sacrificiile.

Vladuta Lupau, devenita sotia fotbalistului Adrian Rus

Vladuta Lupau (28 de ani) s-a casatorit la sfarsitul anului trecut cu fotbalistul Adrian Rus (25 de ani), portar la CFR Cluj. La nunta lor, care a avut loc pe 12 noiembrie 2019, le-au fost nasi solista Olguta Berbec si Remus Novac.

