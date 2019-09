Prima reactie din PSD dupa respingerea Rovanei Plumb la Bruxelles

Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat, joi, in legatura cu respingerea in Comisia Juridica a Parlamentului European a candidaturii Rovanei Plumb pentru postul de comisar european, ca trebuie parcurse mai multe etape si nu a fost inca votul in Parlamentul European, mentionand ca PSD nu are o varianta de rezerva, ci 10.