Prima sarcina a noului sef ANAF. Prezentarea unui pachet de acte normative

anaf 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, ministrul Finantelor publice, Eugen Teodorovici, a precizat faptul ca actul normativ privind scoaterea Vamii din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va fi prezentat in iunie spre dezbatere publica si adoptat in luna iulie. "Astazi doamna presedinte Calugareanu (Mirela Calugareanu - n.r.), noul presedinte al ANAF, are ca prima sarcina, una dintre multele sarcini pe care le are, si prezentarea intr-o scurta perioada a unui pachet de acte normative care sa duca la schimbarea structurala a Vamii. Adica scoaterea sa din ANAF, prinderea ei, sa spunem, la Finante, sub autoritatea ministrului de Finante, nu subordonata, nu sub o alta forma. Adica independenta totala, sa spunem. Pe ...