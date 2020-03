Prima solutie completa de telemedicina din Romania are la baza o investitie de 600.000 de euro

Prima soluţie completă de telemedicină din România va fi dezvoltată de platforma online de programări medicale Docbook, cu o investiţie de 600.000 de euro, potrivit Agerpres.

Conform dezvoltatorului, suma de bani ce urmează să fie investită provine din partea Grupului Next Capital, iar noua soluţie va permite ca dosarele medicale, consultaţiile, consultul pluridisciplinar să se mute în online, tocmai pentru a se evita interacţiunea directă."Am căutat să atragem un profil de investitor activ, adică nu doar money, ci smart money. Contribuţia noului investitor, Next Capital Group, nu este dată doar de participaţia achiziţionată, ci şi de experienţa membrilor Board-ului, care sunt dispuşi să se implice activ, precum şi de complementaritatea şi sinergiile cu celelalte companii din grupul Next Capital, astfel încât dezvoltarea Docbook să fie accelerată de acestea, Docbook vizând în scurt timp extindere internaţională", a declarat Cristian Barbu, partener fondator Docbook.

Docbook este prima platformă digitală de servicii medicale pentru adulţi şi copii din România, care intermediază accesul la toată gama de servicii medicale (consultaţii, analize, investigaţii imagistice, tratamente, farmacie online etc), atât pentru utilizatori individuali, cât şi pentru angajatori, şi care acoperă întreaga ţară.



Accesul la Docbook permite găsirea şi programarea la clinică, specialitatea sau chiar medicul dorit în doar câteva minute, inclusiv de pe telefonul mobil.



Până în prezent, platforma a ajutat peste 100.000 de pacienţi, reuşind să ofere acestora servicii medicale de calitate, în proximitate şi la costuri reduse.



Din Grupul Next Capital mai fac parte IFN Next Capital Finance SA, fondată în noiembrie 2006, care oferă soluţii de factoring şi gestiune creanţe, precum şi compania Optima Solutions Services care oferă servicii de tip Business Process Outsourcing.



Grupul Next Capital are acţionariat majoritar românesc şi minoritar fondul de investiţii britanic North Bridge.