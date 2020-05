Prima testare in masa, care permite și diagnosticarea COVID-19, din Romania incepe vineri

11.000 de bucureșteni sunt așteptați să se înscrie pe platforma on-line www.testampentrubucuresti.assmb.ro, începând de vineri, ora 13.00, pentru a fi testați gratuit în vederea depistării infecției cu noul coronavirus, potrivit unui comunicat de presă. Platforma este parte a proiectului “Testăm pentru București” – prima inițiativă a unei autorități locale din România care asigură testarea cu aparate […] The post Prima testare în masă, care permite și diagnosticarea COVID-19, din România începe vineri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.