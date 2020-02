Prima victima a lui Becali dupa semieșecul FCSB-ului cu Academia Clinceni! Unde va fi imprumutat jucatorul

Gigi Becali a anuntat, dupa remiza cu Academica Clinceni, ca l-a cedat pe mijlocasul Dragos Nedelcu in Ungaria. Mijlocasul in varsta de 23 de ani va juca timp de un an sub forma de imprumut la MOL Vidi, urmand ca in iarna viitoare formatia din Ungaria sa aiba optiunea de a-l transfera