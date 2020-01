Prima victima a poluarii la Australian Open - Am simtit ca ma prabusesc

Slovena Dalila Jakupovic a fost nevoită să abandoneze în primul tur al calificărilor la Openul de tenis al Australiei, primul turneu de Mare Şlem al anului, marţi la Melbourne, din cauza unei stări de rău, generată de un nor de fum provenit de la incendiile care fac ravagii în estul acestei ţări şi acoperă oraşul, informează AFP potrivit Agerpres.

"Am simţit că mă prăbuşesc. De aceea am abandonat, nu mai puteam să merg", a declarat nr. 180 mondial în faţa ziariştilor.Jakupovic a abandonat ca urmare a unui acces de tuse la scorul 6-4, 5-6 contra elveţiencei Stefanie Voegele."Nu este sănătos pentru noi să jucăm în aceste condiţii. Am fost surprinsă, nu credeam că ne vor obliga să jucăm azi, dar nu am avut de ales", a adăugat Jakupovic.Şi canadianca Eugenie Bouchard a apelat la medic pe teren din cauza durerilor din piept provocate de dificulăţile respiratorii, însă aceasta a putut termina meciul şi acces în turul 2 al calificărilor.