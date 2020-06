Prima zi fara morți de COVID-19 in Spania

Spania nu a raportat nicio deces oficial cauzat de Covid-19 într-o perioadă de 24 de ore pentru prima dată din martie. Pe lângă cifra „foarte încurajatoare”, doar 71 de noi infecții au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, a declarat șeful de comitetului medicală de urgență, Fernando Simon, scrie The Independent. „Ne aflăm într-un […] The post Prima zi fără morți de COVID-19 în Spania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.