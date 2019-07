Primar din Botosani, mort pe scarile unui spital. Niciun medic nu era acolo

Spital google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toader Leampar, primarul comunei Vorniceni, din judetul Botosani, a decedat, joi, in unitatea spitaliceasca din orasul Saveni, la scurt timp dupa ce a fost consultat de cadrele medicale, printre care nu s-a aflat, insa, nici un medic de profesie. Unitatea medicala din Saveni este Sectie exterioara a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani, iar primarul a ajuns acolo in urma unui infarct. In urma unor investigatii medicale de care a beneficiat, acesta a decis sa plece. La scurt timp, s-a prabusit din picioare pe treptele fostului spital orasenesc. Vezi si: Masina de politie, accident in timpul unei urmariri. Un politist, ranit grav La fata locului a fost chemat si un echipaj de la statia din Sa ...