Primar din Gorj, jigniri la adresa romanilor din Diaspora: 'Gunoaie, slugi occidentale'. Edilul se apara și spune ca postarile nu-i aparțin

Un primar din județul Gorj jignește, pe Facebook, românii din Diaspora, acesta numindu-i „gunoaie, slugi occidentale, paraziți”. Edilul a declarat, pentru MEDIAFAX, că există în Peștișani „un grup care lucrează puternic” împotriva lui și contul de pe care s-a postat nu i-ar aparține.

Cosmin Pigui, primarul comunei Peștișani, din județul Gorj, a răspuns unui mesaj pe Facebook, spunând, miercuri, despre românii stabiliți în străinătate că sunt „niște gunoaie, slugi occidentale, paraziți”.

„Hai sictir, ălora care vă dați cu părerea, dar nu trăiți în România. Niște gunoaie, slugi occidentale, paraziți! Rușine! Mă iau cu orice gunoi plecat din țară de piept! Nu vă e rușine? Ați fost școliți cu bani românești, nu plătiți impozite în țara asta, dar vă dați cu părerea. V-ați dat bacalaureatul? M-am săturat de bovinele care-și dau cu părerea despre țară și locuiesc afară. Spălători de bude în occident. Nu mă umiliți voi pe mine și nici pe aleșii mei”, a scris Cosmin Pigui într-un mesaj pe Facebook.

Mesajul transmis de Pigui la o postare a fost distribuit de reprezentanți ai asociațiilor din Diaspora, aceștia spunând că așa se adresează primarul din Peștișani, județul Gorj, românilor plecați în afara țării.

Întrebat de corespondentul MEDIAFAX despre mesajele de pe Facebook, primarul Cosmin Pigui a răspuns că există, în Peștișani, un grup care „lucrează puternic” împotriva lui, iar contul de pe care s-a scris mesajul nu i-ar aparține.

„La Peștișani e creat un cerc foarte puternic, un grup care lucrează foarte puternic împotriva mea pe Facebook și sunt creații. Eu sunt foarte puternic atacat, mi-au făcut conturi false, cel puțin cinci-șase conturi și de un an mă toacă într-una. Îmi scot din context, fac tot felul de falsuri. Nu am scris eu așa ceva. Nu este pe contul meu. Să dezmint ce nu am spus. Am început să adun din postările care sunt pe Facebook pentru a face plângere. Contul e cu numele meu”, a declarat primarul din Peștișani.

Mai mult, edilul spune că el chiar are prieteni în Diaspora.

„Am foarte mulți prieteni în Diaspora, vecinii mei cam toți, îi aștept să vină acum acasă, unii au venit în august, alții vin în septembrie. Sunt oameni muncitori care s-au dus să-și facă un gram de avere ca să se întoarcă în România”, a mai spus primarul.