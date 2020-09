Primar internat in spital cu COVID-19, chiar in ziua votului

Ștefan Cramarciuc, primarul comunei Satu Mare din judeţul Suceava, a fost internat chiar în ziua alegerilor la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal Rădăuți, după ce a fost confirmat cu Covid-19, conform antena3.ro. În vârstă de 69 de ani, primarul a fost internat duminică dimineață, chiar în ziua în care candida pentru un nou […] The post Primar internat în spital cu COVID-19, chiar în ziua votului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.