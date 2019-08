Primaria Capitalei a anuntat cat vor costa vinietele. Patriarhia va fi scutita de plata taxei

Viniete acces Bucuresti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primaria Capitalei a lansat in dezbatere publica proiectul care prevede interzicerea masinilor sub Euro 3 in Centrul Capitalei, precum si introducerea unei viniete pentru masinile care nu sunt din Bucuresti sau Ilfov. Proiectul va fi in dezbatere pana pe 30 septembrie. Proiectul trebuie sa treaca, dupa dezbaterea publica, prin votul consilierilor generali. Articolul 1 al proiectului stabileste zona „Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului”, numita „ZACA” – zona in care traficul va fi restrictionat: „Se defineste Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) in perimetrul delimitat de: P-ta Victoriei – bd. Iancu de Hunedoara – Sos. Stefan cel ...