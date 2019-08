Primaria Capitalei a aprobat mitingul din 10 august

Primăria Capitalei a aprobat organizarea unei manifestații în Piața Victoriei pentru sâmbătă, 10 august. Manifestaţia este organizată de Tomescu Tommy Joul, în calitate de reprezentant al Grupului de Acţiune Civică Diaspora pentru România, potrivit Biroului de presă al Primăriei Capitalei. Ministrul interimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, a făcut, marţi, un apel către participanţii la The post Primăria Capitalei a aprobat mitingul din 10 august appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.