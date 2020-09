Primaria Capitalei anunta ca da in judecata Rise Project dupa articolul in care o acuza pe Gabriela Firea de complicitate in tunul imobiliar pentru parcul Verdi

Primaria Capitalei a anuntat miercuri ca va da in judecata publicatia Rise Project pentru articolul de investigatie publicat astazi, 9 septemebrie, si in care acuza o complicitate a Primariei Bucuresti si a oamenilor Gabrielei Firea in achizitionarea parcului Verdi din Floreasca pentru o suma de peste 50 de milioane de euro.