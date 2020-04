Primaria Capitalei intarzie masuri precum salubrizarea arterelor din Capitala, ce ar reduce cu 42 % concentratiile de PM10, spune Costel Alexe

Salubrizarea arterelor din Bucureşti ar reduce cu 42% concentraţiile de praf din aerul pe care îl respirăm cu toţii, însă Primăria Capitalei întârzie în continuare să ia această măsură, a afirmat, vineri, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, potrivit Agerpres.

"În ultimele săptămâni, capitala României a înregistrat mai multe episoade de creşteri în aer ale concentraţiilor de PM10.

Cauza principală a fost antrenarea prafului din Capitală, pe fondul vântului puternic. Am transmis mai multe avertizări către Primăria Capitalei pentru a lua imediat măsurile necesare pentru o astfel de situaţie.

Aşa cum scrie şi în Planul Integrat de Calitate a Aerului, salubrizarea de urgenţă a arterelor oraşului ar reduce cu 42% aceste concentraţii în aerul pe care îl respirăm cu toţii.

Vreau să vă informez că Garda Naţională de Mediu verifică acum de ce, în condiţiile avertizărilor constatate şi transmise de autoritatea de mediu către Primăria Bucureşti, administraţia întârzie în continuare aceste acţiuni care pot reduce aceste concentraţii de poluanţi în aer.

Această pandemie şi faptul că românii stau mult în casă a dus la reducerea traficului auto în marile oraşe ale ţării", a menţionat oficialul, la Digi 24.



Potrivit acestuia, în momentul de faţă, activitatea multor operatori economici este redusă sau închisă din cauza pandemiei de coronavirus, iar astfel concentraţiile poluanţilor în aer sunt mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

În ceea ce priveşte situaţia din pădurile României, în această perioadă, autorităţile de mediu continuă controalele şi aplicarea de sancţiuni pentru cei care nu respectă legislaţia în vigoare.



"Sunt preocupat în această perioadă de pădurile din România şi, odată cu această pandemie, s-a şi propagat în spaţiul public că ar fi tăieri mai multe sau că am avea tăieri ilegale. Avem o dinamică a controalelor în pădure, pe drumurile forestiere, pe drumurile publice, în depozitele operatorilor economici şi am decis, aşa cum şi medicii sunt în prima linie pentru a salva vieţi şi cum Poliţia şi Armata sunt în prima linie pentru a ne proteja de răspândirea virusului, Gărzile forestiere sunt în prima linie pentru a ne apăra pădurile.

Vrem să ne asigurăm că, în această perioadă, nu se produc ilegalităţi de către cei care ar putea specula starea de urgenţă, sperând că autorităţile nu sunt pe fază şi că nimeni nu-i poate prinde. Garda Forestieră Cluj-Napoca se află în pline verificări în 385 de obiective din judeţul Alba, 316 obiective din judeţul Bistriţa-Năsăud, 200 în Cluj-Napoca, peste 200 şi în Maramureş.

Echipele forestiere din Cluj-Napoca au confiscat, doar în ultimele patru zile, circa 100 mc de material lemnos şi au aplicat sancţiuni de peste 30.000 de lei. La fel, putem vorbi şi despre activitatea Gărzii Forestiere de la Timişoara, de la Suceava şi toate celelalte (...). În perioada următoare, vom face raportul pe primele trei luni din an, comparativ cu primele trei luni din 2019", a declarat Costel Alexe.



Întrebat dacă are cunoştinţă despre cazuri de COVID-19 la Ministerul Mediului şi instituţiile subordonate, ministrul de resort a precizat că există astfel de situaţii la Timişoara, Caraş-Severin şi, posibil, la Garda de Mediu Bucureşti.



"Avem, astăzi, doi colegi de la Garda Forestieră Timişoara (infectaţi cu COVID-19, n.r.), de la Caraş-Severin şi cred că este un caz, care încă nu s-a confirmat la Garda de Mediu Bucureşti. Mulţi colegi fac şi telemuncă, sunt în concedii şi nu pot aproxima numărul exact al celor care se află în izolare, mai ales că Ministerul Mediului are şi foarte mulţi angajaţi în instituţiile din subordine.

Cert este că, atât ministerul, cât şi instituţiile din subordine au luat măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului. Suntem în acest moment şi cu stocuri de biocid şi toate celelalte materiale care ne ajută să ţinem în frâu acest virus", a subliniat ministrul.