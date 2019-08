Primaria Capitalei sustine ca tramvaiul 41 va veni la intervale mai mari doar cu 1 minut, din cauza firului unic de pe Podul Grant

De la 1 septembrie, tramvaiul 41 va circula pe un singur fir doar in zona Podului Grant, iar in acest fel intervalul de succedare se va mari cu aproximativ un minut fata de perioada in care tramvaiul circula pe ambele sensuri, a anuntat, miercuri, directorul executiv al Directiei Transporturi din cadrul PMB, Mihai Teodorescu.