Primaria Capitalei taie 50 de milioane de la biserici, dintre care 20 de la Catedrala Neamului

Primaria Capitalei va taia aproape 50 de milioane de lei din sprijinul financiar alocat in 2019 pentru lucrarile in multe biserici, intre care se numara si Catedrala Mantuirii Neamului, de unde taie 20 milioane de lei. Proiectul de rectificare bugetara a fost aprobat in sedinta CGMB de miercuri.