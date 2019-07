Primaria Cluj-Napoca angajeaza și fara concurs

Primaria Cluj

Primăria Cluj-Napoca angajează și fără concurs, fiind practicată metoda detașării de la firmele private.

”În perioada 01.06.2017 - 01.06.2019 au fost detașate la Primăria municipiului Cluj-Napoca un nr. de 30 de persoane din care 10 persoane au încetat detașarea. Detașarea s-a făcut în baza art. 45-47 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificările și completările ulterioare. Nici un post ocupat prin detașare nu este de conducere”, precizează Primăria Cluj-Napoca.

În realitate, practica de a ajunge în Primăria Cluj-Napoca, dacă știi pe cine trebuie, este de a te angaja pe un salariu bun la o firma privată, iar de acolo direct ajungi în aparatul Primăriei Cluj-Napoca, pe motiv că este ”mare nevoie de o persoană atât de calificată”.

Conform celor de la Știri de Cluj, practica se aplică numai membrilor de partid ai PNL și apropiaților acestora. Primăria Cluj-Napoca nu a furnizat și lista cu cei 30 de angajați care au ajuns să fie încadrați în muncă fără concurs. Potrivit Codului muncii, detașarea se poate face numai temporar. În cazul Primăriei Cluj-Napoca, se pare că temporar înseamnă 2 ani.

În plus, un astfel de angajat poate sări rapid de la minim pe economie, la lefurile din Primăria Cluj-Napoca, deoarece în lege se spune că ”pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat”.

”Art. 45.

Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.

Art. 47.

(1) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea.

(2) Pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.

(3) Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat.

(4) Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea.

(5) In cazul in care exista divergenta intre cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor alin. (1) si (2), salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite”.

Salariile din Primăria Cluj-Napoca au fost crescute în septembrie 2018, dar și în ianuarie 2019 au primit un spor ca urmare a faptului că salariul minim brut pe economie a crescut.

În luna octombrie 2018, salariile angajaților din Primăria Cluj-Napoca au fost făcute publice, conform prevederilor noii legi a salarizării.

Secretarul Primăriei, Aurora Roșca, avea un venit brut de 15.181 de lei. Arhitectul șef al municipiului, Daniel Popa, avea un venit brut de 14.725 de lei, iar directorii executivi 13.110 lei brut, șefii de servicii, 12.065 brut , iar șefii de birou, 11.210.

Un șofer câștiga până la 4.827 de lei, un referent debutant din Poliția Locală are salariul brut de 2.413 lei.

Sursa: stiridecluj.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.