Primaria Constanța, caștigata de liberalul Vergil Chițac

Vergil Chițac (PNL) este noul primar al Constanței după numărarea tuturor voturilor, câștigând cu patru procente peste următorii doi contracandidați: Stelian Ion (USR PLUS) și Decebal Făgădău (PSD), transmite Infosudest. Rezultate finale la Constanța: Vergil Chițac – 28,49% Stelian Ion – 24,31% Decebal Făgădău – 24,19% În mod atipic, primăria a fost câștigată de liberali, […]