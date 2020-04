Primaria Constanta a achizitionat aplicatia pentru gestionarea locurilor de parcare. Cand va fi functionala si ce informatii ofera beneficiarilor din municipiu? (document)

Primăria municipiului Constanța a încheiat achiziția directă a unei aplicații de tip soft pentru gestionarea spațiilor de parcare în municipiul Constanța. Pe baza nomenclatorului stradal, a OrtofotopIanului și a schițelor spațiiIor de parcare existente, în funcție de tipul parcării, furnizorul va genera o hartă GIS în format Stereo 70, care nu depinde de formatele deja existente (Google Maps, Open Street Maps, etc)și pe care se vor încărca toate locurile publice de parcare. Rețeaua stradală a municipiului Constanța are o lungime de aproximativ 433 km, pe care sunt dispuse aproximativ 31.233 de locuri de parcare.Astfel, vor fi evidențiate următoarele informații: numele arterei/zonei; numele blocurilor arondate; numele/numărul parcării, numărul locurilor și dispunerea acestora; numărul de înmatriculare al autovehiculului, numărul de autorizație /Contractul de rezervare, date ale proprietarului sau utilizatorului, tipul parcării, tipul taxării, intervalele orare de ocupare și locurile de parcare disponibile pentru care au fost depuse cereri și care vor fi evidențiate distinct.Această aplicație se va integra cu softul actual de gestiune al datelor deținut de Biroul Siguranță Circulație Urbană și Parcări din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice a Primăriei municipiului Constanța. Aplicaţia va conţine un motor de căutare după numărul de înmatriculare al autoturismului, bloc, numele parcării, ce va permite accesul rapid la informaţii privind poziţionarea pe harta inteligentă a fiecărui loc de parcare. Totodată pentru administrator va genera raportări specifice asupra parcajelor din localitate, rapoarte specifice asupra situaţiei curente a tuturor locurilor de parcare, situaţii privind încasările lunare sau anuale, amenzi, restanţe etc. Totodată, aplicația va genera rapoarte sintetice în funcție de datele introduse (număr de locuri libere, data atribuirii etc.) punând la dispoziția beneficiarului criterii de căutare (numărul mașinii, nume prenume/denumire, număr parcare, bloc etc.) și conturi editabile.Durata contractului este de un an de zile iar implementarea aplicației se va realiza în termen de doua luni de la semnarea contractului. Valoarea contractului este de 80.000 lei fără TVA și a fost câștigat de SC Nanoterra SRL din Craiova, județul Constanța administrate de Daniel-Costin Ebâncă, vezi secțiunea “documente”.



