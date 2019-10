Primaria Constanta achizitioneaza aplicatia care va gestiona parcarile din oras. Cum va functiona

Numele arterei/zonei

Numele blocurilor arondate

Numele/numărul parcării

Numărul locurilor şi dispunerea acestora

Numărul de înmatriculare al autovehiculului beneficiar

Data expirării ITP

Numărul autorizaţiei/contractului de rezervare

Date beneficiar (PF sau PJ: CNP/CUI, adresă de domiciliu/sediu social, telefon, email etc)

Tipul parcării (riverani, comerciale, mixte, persoane cu dizabilităţi)

Tipul taxării (cu plată cu tarif orar, fără plată)

Intervalele orare de ocupare.

Primăria Constanţa organizează o achiziţie publică pentru cumpărarea unei aplicaţii soft pentru gestionarea spaţiilor de parcare (GIS)Anunţul a fost publicat luni, 14 octombrie 2019. Valoarea estimată este de 109.822,48 lei fără TVA.Obiectul contractului se referă la implementarea unei aplicaţii software integrate pentru gestionarea online a spaţiilor de parcare care să includă o hartă (GIS) a locurilor de parcare, tipul şi statutul acestora.Reţeaua stradală a municipiului Constanţa are o lungime de aproximativ 433 km, pe care sunt dispuse 31.233 locuri de parcare. Drept urmare, în scopul creşterii calităţii serviciilor oferite atât constănţenilor, cât şi turiştilor, Primăria consideră necesară şi oportună achiziţia unei aplicaţii software integrate pentru gestionarea online a spaţiilor de parcare care să includă o hartă (GIS) a locurilor de parcare, tipul şi statutul acestora.Pe baza nomenclatorului stradal, a ortofotoplanului şi a schiţelor spaţiilor de parcare existente, în funcţie de tipul parcării, furnizorul va genera o hartă în format Stereo 70, pe care va încărca toate locurile publice de parcare, conform pazei de date (program Parcări) şi a contractelor existente. Astfel vor fi evidenţiate:Locurile de parcare disponibile pentru care au fost depuse cereri vor fi evidenţiate distinct. Această aplicaţie se va integra cu softul actual de gestiune a datelor curente deţinut de Biroul Siguranţa Circulaţiei Urbane şi Parcări din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice a Primăriei Municipiului Constanţa, pentru geo-referenţierea acestora pe harta GIS, care este deja integrat cu baza de date a Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanţa, pentru evidenţierea achitării contravalorii taxei de rezervare loc parcare. Toate acestea sunt aplicaţii ce utilizează standardul SQL.Aplicaţia va conţine un motor de căutare după numărul de înmatriculare al autoturismului, bloc, numele parcării, ce va permite accesul rapid la informaţii privind poziţionarea pe harta inteligentă a fiecărui loc de parcare. Totodată pentru administrator va genera raportări specifice asupra parcajelor din localitate, rapoarte specifice asupra situaţiei curente a tuturor locurilor de parcare, situaţii privind încasările lunare sau anuale, amenzi, restanţe etc.„Cu respectarea prezentului anunţ şi a caietului de sarcini ataşat. Ofertantul va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului de achiziţie publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă menţiunea conform cu originalul) emis de Registrul Naţional al Registrului Comerţului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislaţia aplicabilă în ţara de rezidenţă, prin care se dovedeşte forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă menţiunea conform cu originalul)”, precizează municipalitatea.