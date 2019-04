Primaria Constanta anunta terminarea lucrarilor de pe strada Paun Pincio. Decebal Fagadau s-a intalnit cu locuitorii din zona

Primăria Municipiului Constanța, prin SC Confort Urban, a terminat lucrările de reabilitare și modernizare a străzii Păun Pincio.

Au fost demolate garajele, a fost amenajată o parcare cu 35 de locuri iar trotuarele au fost asfaltate.



Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, a avut o nouă întâlnire cu locatarii din zonă seara trecută.

“Din tot ceea ce am stabilit la întâlnirea precedentă, singurii care au făcut ceva suntem noi. Sunt dezamăgit să văd că niciuna dintre asociațiile de proprietari nu a făcut nimic.

Data trecută ne-am împărțit fiecare responsabilitățile. Noi am făcut parcări, am pus platforma de gunoi iar acum marcăm și cealaltă parcare. Proprietatea presupune și drepturi, dar și obligații.

Colegii mei de la poliția locală vor veni periodic și vor verifica dacă se păstrează curățenia. Dacă vom găsi gunoaie, vom amenda asociațiile”, a declarat edilul.



Primăria Municipiului Constanța a demarat o amplă campanie de eliberare a domeniului public de garaje. Acțiunea vizează peste două mii de garaje din toate cartierele din oraș.



În același timp, angajații Direcției Gestionare Servicii Publice au montat pe strada Păun Pincio o platformă modulară supraterană pentru colectarea deșeurilor, au toaletat arborii și au tuns gardul viu.