Primaria Constanta: Asfalt in loc de pamant pe strada Sfantul Ioan Damaschin din municipiu

Programul de investiții în trama stradală desfășurat de municipalitate în cartierul Compozitorilor în ultimul an a transformat străzile de pământ în artere rutiere pe care traficul se realizează în condiții optime.Pe strada Sfântul Ioan Damaschin carosabilul a fost asfaltat pe o lungime de peste 160 de metri. Terenul a fost săpat, compactat și au fost turnate mai multe straturi de piatră, în etapa premergătoare procesului de asfaltare.În ultimul an, alte 7 străzi din cartierul Compozitorilor au fost construite de la zero: Alexandru Bogza, Dumitru Kiriac, Prelungirea Eduard Caudella, Titus Cergău, Cella Delavrancea, Zeno Vancea și aleea Constantin Bobescu.