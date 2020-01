Primaria Constanta atribuie un contract pentru organizarea standului expozitional din cadrul Targului de Turism 2020. Ce conditii trebuie indeplinite (document)

Municipalitatea scoate la licitaţie achiziţia serviciilor de organizare eveniment aferente proiectului „Organizare stand expozițional în cadrul Târgului de Turism al României, București -2020“.Proiectul are o valoare de 332.098,97 de lei fără TVA.Data desfășurării evenimentului o constituie perioada 20.01.2020-23.01.2020, și locația este Complexul Expozițional Romexpo-București, pavilion B2, standul 334-340Ofertele vor fi transmise prin poștă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul. Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management Documente).Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr. 319/2006, HG nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind: Legislația fiscală: www.mfinante.ro; Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro; Protecția muncii și condiții de muncă: www.inspectmun.ro.Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro sau primarie@primaria-constanta.ro.Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificări privind condițiile de participare la ”procedura proprie” în termen de 2 zile (calendaristice) de la primirea acesteia pe site-ul Primariei municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro.În cazul solicitărilor primite cu mai puțin de 3 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă răspunde în măsura în care acest lucru este posibil.Termenul-limită de primire a ofertelor este 28.01.2020, ora 11:00. Ofertele se vor deschide în data de 28.01.2020, ora 13:00.Amintim că, Consiliul Județean Constanța a fost prezent în anul 2019 la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară, care s-a desfășurat la Romexpo în București, în perioada 21 – 24 februarie 2019. Standul Consiliului Județean Constanța reunea atât reprezentanți ai Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, ai Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, autorități locale, cât și producători.Potrivit CJC, pentru acea ediție, județul Constanța a amenajat un stand în suprafață de aproximativ 115 de metri pătrați, care cuprindea o zonă cu o prezentare video a județului, prezentari ale siturilor arheologice, a stațiunilor litorale dar și a gastronomiei locale. De asemenea, exista și o zonă de degustare a produselor industriei viticole. Membrii Ansamblului Folcloric Profesionist “Izvoare Dobrogene” au susținut momente artistice și au adus în atenția vizitatorilor dansurile specifice județului Constanța.Sursa foto (cu rol ilustrativ): Primăria Municipiului Constanța